Lavori in 336, ancora code

busto arsizio svincolo superstrada malpensa chiusura

I cantieri erano stati annunciati per tempo. Che il disagio fosse consistente, però, lo si è capito in queste settimane, sulla superstrada 336. Anas ha infatti in corso una serie d’interventi sulla Strada Statale che hanno avuto come risultato rallentamenti e vere e proprie code, che si rilevano pesanti – in termini di aumento dei tempi di percorrenza – soprattutto nei momenti di maggior traffico, negli orari di punta.

Prima è stata colpa del taglio della vegetazione infestante a margine della strada, ora tocca ai più impegnativi lavori sui guardrail e nella zona della vecchia “336 dir” a Somma Lombardo, che dovrebbero richiedere ancora alcune settimane, fino al 10 novembre, e che prevedono anche la chiusura di una corsia (foto d’archivio).

«È inammissibile che si debba subire disagi di questo genere» denuncia Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere comunale gallaratese, di professione tassista. «Si vedono al lavoro quattro operai e un camion, mi sembra che davvero si lavori con il minimo dei mezzi. Specie a fronte di un disagio che è evidente e che riguarda migliaia di persone».

In alcuni momenti il traffico, particolarmente lento, fa sì anche che molti automobilisti (specie quelli impegnati su tratte brevi e suburbane) preferiscano la viabilità ordinaria, anziché la strada veloce a doppia carreggiata. «Il risultato è che i quartieri di Arnate e Madonna in Campagna devono sopportare un aumento di traffico evidente» lamenta ancor Martignoni.