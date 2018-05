Sarà Olinto Manini il post-Astuti

Ritorno al passato per il Comune di Malnate. Dopo l’elezione di Samuele Astuti al Consiglio Regionale e le relative dimissioni dalla carica di sindaco per incompatibilità delle due posizioni, la giunta ha dovuto cercare un sostituto per la carica di “sindaco facente funzione”.

Le dimissioni di Piero Battaini da vicesindaco hanno lasciato un posto libero in consiglio. Posto che verrà preso da Olinto Manini, 69 anni, già primo cittadino malnatese per due mandati, dal 1997 al 2007.

Il passaggio di consegne verrà ufficializzato lunedì 28 maggio in consiglio comunale.

Manini avrà il ruolo di vicesindaco e quello straordinario di sindaco facente funzione fino alle prossime elezioni amministrative, che molto probabilmente saranno nella primavera del 2019.