Lezioni di difesa personale per la polizia locale

Accanto al costante aggiornamento sulle normative, anche un “new deal” sulla formazione “pratica e tecnica”. Il comando della polizia locale di Saronno ha deciso di iniziare un percorso formativo per migliorare la reattività e l’operatività sul territorio degli agenti.

Il momento formativo non si è tenuto in una sala riunioni o in aula magna ma nello spazio del Tam Tam in via Amendola al quartiere Matteotti.

Proprio la difesa degli agenti è stato il punto di partenza per il percorso formativo che ha visto esercizi pratici di disarmo, soprattutto da arma bianca, di uso del distanziatore e le tecniche per fermo di un soggetto esagitato. L’idea del comando, che recentemente è cresciuto con l’arrivo di sette agenti, è quella di realizzare entro fine anno almeno altri tre incontri e rendere questo tipo di formazione un momento costante dell’attività degli agenti in servizio.