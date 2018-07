“Cauto ottimismo” per le condizioni del benzinaio ferito

È ancora ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche Marco Lepri, il benzinaio ferito venerdì sera a Busto Arsizio. I medici dell’ospedale di Legnano mostrano un cauto ottimismo anche se il quadro complessivo rimare complicato per cui la prognosi resta riservata. Nella giornata di ieri è stato risvegliato per qualche ora.

L’uomo, sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ha ruportato anche la frattura del bacino a causa di un proiettile.

Nessuna novità sul fronte delle indagini dopo l’arresto di ieri di Massimo Fattobene, un pluripregiudicato, 50enne, ritenuto uno dei rapinatori che hanno ferito il 37enne Marco Lepri. L’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva. Si sta ancora cercando il complice.