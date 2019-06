Spararono al benzinaio per rapina, condannati a 7 e 8 anni

Otto anni per Maurizio Fattobene, reo confesso autore materiale degli spari, e 7 per Antonio Vita, presente nel ruolo di complice.

Queste le condanne decise del giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Limongelli nei confronti dei due malviventi che il 20 luglio 2018 attesero il benzinaio Marco Lepri sotto casa per rubargli l’incasso della giornata. La rapina finì con tre colpi di pistola contro Lepri il quale si riprese solo dopo una lunga degenza in ospedale.

I due vennero arrestati pochi giorni dopo i fatti grazie ad un’indagine lampo della Polizia di Stato, coordinata dal pm Nadia Calcaterra che oggi ha visto accolte le richieste di pena che aveva formulato.

La vicenda destò molto scalpore perchè avvenne paraticamente in strada, in una zona densamente abitata di Busto Arsizio e anche per la violenza dell’atto. Lepri, che già in passato era stato vittima di furti, è molto conosciuto nella zona.