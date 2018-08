A Bozzolo, Panza e Torba per serate da vivere tra storia e arte

Si concludono gli appuntamenti delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI- Fondo Ambiente Italiano, aperti straordinariamente in notturna nei mesi estivi. Un’occasione per scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più suggestive e piacevoli della bella stagione.

Ecco le ultime manifestazioni Beni di Varese:

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno la vita familiare e pubblica del secolo dei Lumi sarà protagonista della serata di sabato 25 agosto, dalle ore 19 alle 23, dedicata al tema Costumi e mode del Settecento: come si imbandiva la tavola? Che biancheria si usava? Quali rimedi contro i malanni? Questi e molti altri quesiti per un divertente percorso tra il serio e il faceto. Le visite sono su prenotazione e inizieranno alle ore 19.45 e alle 21.30.

A Villa Panza a Varese, giovedì 30 agosto, dalle ore 19 alle 23, chiuderà il calendario Sense + Feel, un percorso per scoprire le opere d’arte a lume di candela, con accompagnamento musicale in filodiffusione, e per immergersi nel Ganzfeld Sight Unseen di James Turrell: un’esperienza totalizzante che coinvolgerà tutti i sensi. Durante la serata sarà possibile visitare la mostra Barry X Ball. The end of History.

Al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), sabato 1 settembre torneranno gli spettacoli de Il custode della torre, speciali visite teatralizzate in programma alle ore 19.45, 21 e 22 (su prenotazione, fino a esaurimento posti: tel. 0331 820301 – faitorba@fondoambiente.it), prodotte dall’Associazione culturale Karakorum in collaborazione con Dramatrà – Città in scena e a cura di Stefano Beghi e Matteo Sanna.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo sono musei riconosciuti da Regione Lombardia.

Per informazioni sui prezzi: www.serefai.it. www.fondoambiente.it.