Una giornata intera tra canestri e solidarietà

È tutto pronto ai campetti di via Castellini a Casbeno per “L’Assist del Cuore”, torneo di basket a tre giocatori con finalità benefiche che prenderà il via alle 10 del mattino di sabato 1 settembre per terminare intorno alle ore 22.

In campo ci saranno sia i Senior (dai 18 anni in avanti) sia gli Under (14-18 anni) con un torneo a essi dedicato. L’evento è organizzato da “Il Basket Siamo Noi”, associazione di tifosi della Pallacanestro Varese (il cosiddetto trust) e dagli “Amici di Luca”, con il patrocinio del Comune di Varese.

L’obiettivo della manifestazione è quello di sostenere le attività di don Luca Zanta, ex parroco di Casbeno oggi missionario in Perù, spendendo la sua vita in aiuto dei ragazzi della parrocchia di San Francisco De Asis.

L’intero ricavato della manifestazione, comprese le quote d’iscrizione di ogni squadra, verrà devoluto alla missione di don Luca e quindi a favore di tanti giovani che, dall’altra parte del mondo, sognano un futuro migliore. Il torneo servirà anche a inaugurare i campetti di via Castellini: il taglio del nastro avverrà alla presenza dell’assessore allo sport, Dino De Simone, con una sorpresa per i tifosi della Openjobmetis.

Le partite del torneo termineranno nel tardo pomeriggio e saranno seguite dalle premiazioni (prime tre squadre per categoria, MVP, vincitore della gara del tiro da 3). Quindi toccherà a una delegazione della Handicap Sport offrire una esibizione di basket in carrozzina. “L’assist del cuore” proseguirà sino a dopo cena, grazie al banco gastronomico (attivo anche a pranzo e durante il torneo), mentre tra le 19,30 e le 22 ci sarà spazio anche per la musica rock dei “Lake Dreamers”.