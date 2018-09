Addio all’alpino Luigi Bertoglio

L’alpino Luigi Bertoglio, classe 1943, è andato avanti.

Militare nel 5° Reggimento Artiglieria da Montagna gruppo “Sondrio”, era presidente della sezione dell’associazione nazionale alpini di Varese.

Bertoglio è morto nella mattinata di domenica 16 settembre. La notizia è circolata in fretta tra le penne nere, in lutto per la scomparsa di uno dei personaggi più in vista del Varesotto.

NEL VIDEO LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA PER L’85° COMPLEANNO DELLA SEZIONE DI VARESE