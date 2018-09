Alla ricerca della genziana fiorita

La proposta per questa uscita, prevista per mercoledì 5 settembre, con partenza dalle ore 9 dal piazzale posteggio antistante il bar “Irma” che ci porterà a vedere la fioritura della Genziana asclepiade dai fiori di un bel blu vivace disposti sulle nervature centrali e, se fortunati potremmo vedere anche qualche esemplare bianco, potremmo vedere qualche esemplare di aconito antora una assoluta rarità il tutto con la vista che può spaziare per parte dell’arco alpino e la pianura padana fino al milanese.

Tutto questo e molto altro si potrà vedere partendo dal posteggio e proseguendo a piedi fino alla strada asfaltata che conduce all’osservatorio, arrivati al piazzale antistante l’accesso ci fermeremo ad ammirare la zona dei laghi e delle torbiere, proseguiremo in piano per cica 500 m sul sentiero 1 godendoci della vista dell’Angelica e dei frutti lucenti della Belladonna, alla prima deviazione sulla destra saliremo lungo un sentiero di poco più di 200 metri al termine della salita troveremo le prime genziane fiorite e proseguendo per quello che è stato il primo campo per il volo con alianti d’Italia dove chi lo desiderasse potrebbe fermarsi per prendere il sole e rifocillarsi mentre chi la volesse potrebbe salire alla punta di mezzo dove potrebbe godere di una magnifica visiono delle Alpi. A questo punto si inizierà a scendere per il sentiero 7 con i due belvedere in cui è prevista una sosta, arrivo al piazzale del bar Irma entro le ore 12.30.