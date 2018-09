Allattamento base per la vita, incontro a Busto

Una mattinata dedicata alla salute della mamma e del bambino è promossa dall’associaziazione “Allamento” di Busto Arsizio che organizza l’incontro gratuito “Allattamento base per la vita”.

L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 presso lo studio della pediatra Vera Gandini, in via Carlo Maria Piazza 2, a Busto. Oltre al medico all’incontro saranno presenti anche Katia Micheletti, consulente e facilitatrice di allattamento professionale Ibclc.

L’evento è rivolto a futuri genitori o genitori con bambini piccoli in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento materno, che si celebra anche quest’anno dal 1 al 7 ottobre in tutto il mondo ed è promossa e coordinata in Italia da Mami (Movimento allattamento materno italiano).