Amichevole di lusso per il Rugby Varese

Sono cominciate le amichevoli prestagionali del Rugby Varese che nella prima uscita di sabato scorso, ha battuto il Rho iscritto alla prossima C1 con buone prospettive in ambito promozione. La squadra di Pella e Galante ha marcato nove mete, ne ha subite quattro e fatto una buona prova d’attacco.

Domani – sabato 15 settembre – alle 12,30 si alzerà l’asticella per la squadra biancorossa che andrà al Plebiscito di Padova per giocare contro i cadetti del Petrarca, una compagine interessante di Serie A, vera e propria succursale dei campioni d’Italia che alle 16:00 daranno il via sullo stesso campo al massimo campionato nazionale, il nuovo Super 12. Formalmente in trasferta, l’Argos Petrarca affronterà il Valsugana (proveniente dall’omonimo quartiere patavino) che dopo la promozione dello scorso anno si sta affacciando per la prima volta a una realtà di tale livello.

Per quanto riguarda la partita del Varese sarà importante cogliere questo appuntamento per testare la rosa contro avversari di livello superiore in vista della serie B che prenderà il via tra un mese. Qualche assenza nelle fila biancorosse, per diversi motivi non ci saranno: Bobbato, Stefano Sessarego, Banfi e Contardi. Come sempre a dare vivacità ci saranno tanti giovani e magari qualcuno farà il suo esordio proprio in una sfida così importante. Sabato 22 continuerà la preparazione per i varesini che giocheranno contro i pari categoria del Lecco, sarà il primo impegno stagionale all’Aldo Levi di Giubiano.