Auto ribaltata in autostrada: code nella notte in A8

Un incidente stradale con un’auto ribaltata sta causando lunghe code e rallentamenti sulla A8 Milano-Varese in direzione Varese.

L’incidente è accaduto poco dopo le 22 nel tratto tra Solbiate e Castronno.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza di Sos Azzate con il supporto dell’automedica, e i Vigili del fuoco di Varese che con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate e nell’urto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

Per oltre un’ora l’autostrada è rimasta chiusa al traffico in direzione nord.

Secondo le prime notizie ci sono due persone ferite ma in modo non grave, una rgazza di 22 anni e una donna di 28.

(Articolo aggiornato alle 23.17)