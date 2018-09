Bambini, impariamo a fare il burro!

Il laboratorio per imparare a fare il burro è proposto a tutti i bambini che parteciperanno domenica 30 settembre alla festa “Pomm e Castegn in gir par Urin”, ovvero “Mele e castagne in giro per Orino”.

La manifestazione inizierà alle ore 10 con il mercatino diffuso tra vicoli e cortili del paese.

Dalle ore 12 spazio alle specialità culinarie con crepes di fareina di castagne e formaggio locale, salamele di Amatrice con mele, arrosto con castagne, polenta cunscia e trippa e birra di castagne Parò, torta ai Pomm Pepin e caldarroste.

Nel pomeriggio l’intrattenimento culinario prosegue con il laboratorio per bambini “Facciamo il burro”, la visita guidata al meleto e lo Show cooking a cura della food blogger Paola Savi. Chiude la manifestazione la premiazione del concorso “La Torta di mele più buona”.

Evento promosso dal Comune di Orino in collaborazione con le sezioni locali di Protezione Civile, Gruppo Alpini, Inter Club Val di Matt, associazione Antico Crotto Gesiola