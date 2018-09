Birra, wurstel e crauti a volontà per sostenere le scuole

Due giorni all’insegna della birra, della buona cucina (con tanti sapori e profumi alla tedesca, fra crauti, wurstel) e della musica.

Il tutto a scopo benefico: il ricavato andrà a favore dei progetti educativi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Luvinate, in collaborazione con la ProLoco Luvinate ed il patrocinio del Comune di Luvinate.

È la “Beer Fest”, la prima festa della Birra di Luvinate edizione 2018, in programma sabato 22 settembre 2018 dalle ore 19.30 e domenica 23 settembre 2018, dalle 12.30, presso il Parco del Sorriso di Luvinate, promosso dall’Associazione Genitori della Scuola e dal comitato amici dell’Asilo.

Non solo birra e buona cucina, ma anche musica, in programma sabato 22 settembre dalle ore 21.30 con i “Funkeinstein – Funk e soul Band”, sempre presso il Parco del Sorriso, via Vittorio Veneto.