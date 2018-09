“Buonanotte luna”, in pigiama in biblioteca

“Buonanotte luna” di Margaret Wise Brown è il libro scelto dalla Biblioteca di Cislago per la lettura creativa “prima della nanna” proposta a tutti i bambini. I piccoli sono attesi tra gli scaffali di via Magenta 128, accompagnati da mamma e papà, per la serata di venerdì 28 settembre, dalle ore 20.30. Una sola raccomandazione: arrivre con il pigiamino già indossato.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Cislago in collaborazione con l’associazione Nati per leggere Lombardia e si inserisce nel calendario di eventi “12 libri per 12 mesi – piccolilettoriforti“, con l’obiettivo di “far diventare i bambini sotto i 6 anni dei bravi lettori, leggendo almeno un libro al mese”.

Partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comunedicislago.it