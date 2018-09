Busto sfida la Spagna nel secondo girone di Champions

Secondo scoglio europeo per la Busto Bpm Sport Management che, dopo aver vinto imbattuta il round 1 di qualificazione alla Len Champions League, inizia domani (venerdì 28 settembre) un nuovo girone.

La squadra di coach Marco Baldineti sarà impegnata in Spagna, nella città di Sabadell, dove sfiderà i padroni di casa, gli altri catalani del CN Terrassa e i tedeschi dell‘OSC Potsdam. Un ostacolo non semplice, visto che il girone mette in palio due soli posti per la terza fase.

Il pronostico vede le due formazioni iberiche e i bustocchi sullo stesso piano, un passo più avanti rispetto ai tedeschi. Secondo il calendario la BPM dovrà incrociare subito l’Astralpool Sabadell – semifinalista in campionato nella scorsa stagione, 3-11 il suo record nel girone di Champions – per poi sfidare il Terrassa. A livello spagnolo quest’ultimo club eliminò proprio Sabadell in semifinale e poi perse lo scudetto contro il Barceloneta. Potsdam invece è una vecchia conoscenza dei Mastini che batterono i tedeschi alle “Manara” per 17-6 nel girone di Len Euro Cup dello scorso anno.

«Fino a oggi la squadra merita un “10” ma le partite importanti arrivano adesso – avverte Baldineti alla partenza per la Catalogna – Il girone non è affatto facile perché Sabadell e Terrassa sono due ottime squadre che non a caso si sono sfidate nella semifinale di campionato e sono la seconda e la terza forza del torneo iberico. Un movimento giovane, che sta crescendo e che agli Europei ha permesso alla Spagna di battere l’Italia. Inoltre giocano in casa e si affronteranno solo nel terzo e ultimo turno: noi però cercheremo di farci trovare pronti».

GIRONE D – Programma

Venerdì 28: Sabadell-Busto (19,15); Potsdam-Terrassa (21)

Sabato 29: Sabadell-Potsdam (18); Busto-Terrassa (19,45)

Domenica 30: Sabadell-Terrassa (11,15); Busto-Potsdam (13)

LEN CHAMPIONS LEAGUE

1° Turno: 13-16 settembre – Gironi a 6 squadre (4 promosse)

2° Turno: 28-30 settembre -Gironi a 4 squadre (2 promosse)

3° Turno: 6-10 ottobre – Partite di andata-ritorno (1 promossa)

Fase a gironi: 17 ottobre, 15 maggio (4 promosse)

Final Eight: 6-8 giugno, Hannover