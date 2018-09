“C’era una volta il tram”: Paolo Ricciardi racconta

Una Varese che non c’è più, ma di cui restano molti ricordi, testimonianze incise nel territorio, splendide foto d’epoca. E i racconti di Paolo Ricciardi.

Ed è proprio a Paolo Ricciardi – cultore ed esperto di storia varesina, grandissimo appassionato di antiche rotaie – che si è rivolta l’associazione Varese Vive per organizzare una serata sul tema “C’era una volta il tram”.

L’appuntamento è per mercoledì 19 settembre, alle 20, nella sede dell’associazione, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese.

Paolo Ricciardi, intervistato dal direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi, presenterà fotografie, filmati inediti e testimonianze relative ai percorsi che il “tranvai” effettuava lungo le strade cittadine e nei dintorni di Varese.

In apertura di serata ci sarà una degustazione di pizze con brindisi di benvenuto.

Contributo per la partecipazione 10 euro a persona.

E’ gradita la prenotazione telefonando al 338 6940816 oppure al 347 5596433 o anche scrivendo alla mail: varesevive@gmail.com