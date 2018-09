Coppia di sessantenni vergiatesi cade da una scarpata in Val Grande

Foto di repertorio

È bastato un piccolo errore per trasformare una passeggiata in un’emergenza che ha richiesto l’intervento del soccorso alpino della Valdossola e dei vigili del fuoco in elicottero.

È successo ad una coppia di sessantenni di Vergiate che stava camminando sul sentiero che dal comune di Intragna porta ad Aurano, nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande, provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Ad un certo punto la donna è caduta lungo una scarpata. Immediatamente il marito ha avvertito telefonicamente i soccorsi ma mentre era in linea è caduto a sua volta facendo perdere la comunicazione.

Subito si è mossa la macchina dei soccorsi via terra ma anche con un elicottero. I due sono stati raggiunti e recuperati per essere trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara. Non hanno riportato gravi conseguenze.