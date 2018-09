Domenicali si gode i suoi ragazzi. Voti: Scaramuzza e Gestra i migliori

DOMENICALI 1 –«Partita decisamente buona nel primo tempo quando abbiamo chiuso i conti. Avremmo potuto gestire meglio nella ripresa, evitando di far prendere campo agli avversari, ma resto contento dell’atteggiamento con cui i ragazzi affrontano le partite. E cioè con voglia, impegno e intensità. Chiaramente però abbiamo tanti margini di miglioramento e diversi giocatori da inserire».

DOMENICALI 2 – «Abbiamo lavorato molto per innescare i nostri esterni: sono forti e cerchiamo di sfruttarli. Ora però dovremo migliorare anche le altre soluzioni. Per quanto riguarda la difesa ci aspettavamo i lanci su Chiaia e ci siamo preparati per bloccare le sue giocate: ci siamo mossi bene in questo senso».

POLIZZOTTO – «Volevamo mantenere lo 0-0 ma il Varese ha segnato nel nostro miglior momento. Poi il 2-0 ha incanalato il risultato in via definitiva. Il nostro obiettivo è la salvezza. Ho visto un Varese ordinato che sa quello che vuole».

DOMENICALI 3 – «Peo Maroso è stato il mio allenatore a Novara. Una persona squisita che mi volle in squadra: era un intenditore di calcio e un bravo mister, che ricordo volentieri».

GESTRA – «La partita è stata meno facile di quello che dice il risultato, e non dimentichiamo che il Vigevano ha costretto al pareggio il Busto 81 domenica scorsa. Ci siamo affidati a quello che ci aveva chiesto il mister, e abbiamo messo la partita in discesa. Il gol? So che Scaramuzza è bravo a fare quelle percussioni, mi sono buttato dentro e a quel punto era facile spingerla in rete».

GESTRA 2 – «Ho provato tanti cambi di gioco con i lanci, anche perché abbiamo due esterni di categoria superiore ed è giusto sfruttarli. Con il mister è una soluzione che proviamo spesso in settimana. Accanto a me oggi ha giocato Conti che ha fatto una buona partita, ordinata. Si è adattato sul centrodestra lasciando a me la posizione di centrosinistra ed è stato bravo».

P A G E L L E

SCAPOLO 6 – Sicuro in presa alta, per il resto è spettatore

LONARDI 6,5 – Diligente in fascia, fa nascere il primo gol

(M’Zoughi s.v.)

TRAVAGLINI 7 – Prova di gran personalità a guardia dell’area

SIMONETTO 6,5 – Giornata tranquilla, non si scompone

BIANCHI 6 – Attento a chiudere gli spazi nella sua zona

GESTRA 7,5 – Regia illuminata, premiato con il gol del 2-0

CONTI 6 – Buona spalla del compagno di reparto

CAMARA 6,5 – Gli manca il gol (sfiorato due volte) ma quando parte sono guai

(Moceri s.v.)

LERCARA 7,5 – Prima smista palloni invitanti ai compagni, poi sfrutta al meglio la sua occasione

(Magoga s.v.)

SCARAMUZZA 8 – Mostruoso sulla sinistra. Una rete e un assist che è praticamente un gol

(Mondoni 6 – Scampolo di partita, qualche sprint)

SILLA 5,5 – Crea spazi ma non incide mai in prima persona

(Vegnaduzzo 6 – Qualche sportellata per prendere il ritmo)