Raffica nel primo tempo: il Varese stende il Vigevano

Netta vittoria del Varese alla prima casalinga di questo campionato. I biancorossi battono 3-0 il Vigevano (reti di Lercara, Gestra e Scaramuzza tutte nel primo tempo) e si preparano al meglio all’atteso match di domenica prossima sul campo della Varesina.

VARESE – VIGEVANO 3-0 (3-0)

MARCATORI: Lercara (Va) al 31′ pt, Gestra (Va) al 34′ pt, Scaramuzza al 41′ pt;

VARESE (4-2-3-1): Scapolo; Lonardi (M’Zoughi dal 44′ st), Travaglini, Simonetto, Bianchi; Gestra, Conti; Camara (Moceri dal 46′ st), Lercara (Magoga dal 39′ st), Scaramuzza (Mondoni dal 24′ st); Silla (Vegnaduzzo dal 17′ st). All. Domenicali. A disp.: Porro, Mauro.

VIGEVANO (4-2-3-1): Amadori; Dalia, Lagonigro, Procopio, Cudicini; Ragusa (Zampiero dal 21′ st), Lezcano; Colombo (Palestro dal 1′ st), Regner, Dioh; Chiaia (Casula dal 27′ st). All. Polizzotto. A disp.: Bognetti, Bossi, Olivato, Bonvini, Lombardo, Brasca.

ARBITRO: Bignami di Cremona (Montanelli, Bruno).

NOTE. Giornata tiepida e nuvolosa, campo in ottime condizioni. Ammoniti: nessuno. Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1′ e 3′. Spettatori: 600 circa.