Due settimane di lezioni gratuite al Cfm di Barasso

Compie un quarto di secolo il Cfm di Barasso che propone un fine settimana di incontri con i suoi insegnanti per conoscerli e concordare con loro gli orari delle lezioni di prova gratuite previste nelle due settimane successive, in attesa dell’inizio ufficiale dei corsi che partiranno, anche quest’anno, con il primo giorno di ottobre.

Durante le due giornate di openday di sabato 15 settembre, dalle 14 alle 18.30 e domenica 16 settembre, dalle 10 alle 13, il Centro di Formazione musicale presenterà ai partecipanti la sua rinnovata proposta di corsi dedicati al mondo della musica: dalla propedeutica per i più piccoli al pianoforte, passando per canto, basso, batteria, tromba, chitarra classica e moderna, clarinetto e, per la prima volta “nuova danza”.

Chi parteciperà all’evento potrà conoscere gli spazi della scuola, le proposte didattiche e confrontarsi con i futuri insegnanti.

Durante tutto l’orario di apertura sarà attiva la segreteria sia per informazioni che per prenotare le lezioni gratuite di prova previste dal 17 al 30 settembre.