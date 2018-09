Escursione alla capanna Starlarèsc in val Verzasca con il CAI

Domenica 9 settembre il CAI Luino propone una escursione nella valle più famosa del Ticino con meta la capanna Starlarèsc con il suo magnifico laghetto. Per raggiungere questo angolo di montagna ancora non contaminato dal turismo di massa si superano i 1200m di dislivello partendo da Brione Verzasca, frazione di Sgerbi.

Il laghetto è estremamente piccolo ma la sua posizione lo rende unico, è posto su un terrazzo panoramico eccezionale; da qui si ha una meravigliosa visione sul Poncione d’Alnasca e su una buona parte del l’arco alpino.

Itinerario:

Si inizia da Sgerbi (769 m), si continua toccando Sparvé (1016 m), Scimarmòta (1855 m), ed infine al Lago dello Starlarèsc da Scimarmòta (1855 m) in 3 ore (dislivello 1099 m). Vi è anche la possibilità di salire, passando dalle cascine a quota 2064 m, sulla cresta tra il Pizzo Costisc e la Cima del Masnee, per ammirare i sottostanti laghetti valmaggesi di Masnee (2009 m) e Pianca (1915 m). Accompagnatori CAI Luino: Sandro e Paola – non serve bollino autostrada Svizzera

Tempo salita h3 totale h5.30 – dislivello1099 – difficoltà T2

Programma

Ore 7.10 Ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.15 Partenza con mezzi propri per Brione

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto. Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni.

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it