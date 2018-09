Fido e Micio nel testamento? La Lav spiega come fare

Sabato 29 settembre a Varese, presso il Palace Grand Hotel (Via Luciano Manara, 11), a partire dalle ore 10.00, la LAV organizza un nuovo incontro dal titolo “Fare testamento – perché e come lasciare un segno”, appuntamento dedicato a chi desidera informarsi sulla scelta per ricordare gli animali nelle proprie volontà testamentarie.

L’incontro itinerante LAV sul tema dei lasciti in favore degli animali, che ha già toccato oltre venti località italiane, farà tappa per la prima volta a Varese, mettendo a disposizione dei partecipanti l’esperienza dei notai Fulvio Masedu e Paola Nicolosi, per far luce su alcune importanti questioni che interessano moltissime persone.

Sono infatti milioni le silenziose storie di affetto e convivenza tra gli italiani e i loro compagni di vita a quattro zampe: una famiglia su tre vive in casa con un animale (Eurispes 2017) e per molte di queste persone il fine vita rappresenta un’incognita, anche rispetto al destino che spetterà agli animali di cui si stanno prendendo cura.