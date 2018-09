Fiera di Varese, Camera di commercio sposa il digitale

Sarà a “tutto digitale” per i cittadini e le imprese la presenza della Camera di Commercio alla fiera “Città di Varese”, in svolgimento da sabato 8 a domenica 16 settembre nell’ormai tradizionale spazio in riva al lago, alla Schiranna. Nel suo stand, l’ente di piazza Monte Grappa presenterà all’attenzione dei visitatori una serie di attività che si pongono sulla frontiera dello sviluppo tecnologico e che puntano alla semplificazione dei rapporti tra cittadino digitale, imprese e società nel suo complesso.

Tra le attività più interessanti, la possibilità di immergersi nella realtà aumentata con un visore particolarmente innovativo e cogliere le opportunità che questa nuova tecnologia permette nei più diversi settori economici: dal turismo fino al commercio, passando dal mondo manifatturiero, con uno sguardo anche ai contenuti dell’edizione di quest’anno della borsa immobiliare “La Casa in Piazza” prevista nella seconda metà di ottobre nella sede di piazza Monte Grappa. Il tutto grazie al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio in stretta collaborazione con i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

«Vuole essere uno stimolo, ma anche un’offerta di supporto alle imprese di tutti i settori affinché possano cogliere le opportunità che queste nuove tecnologie possono offrire loro per conservare, anzi incrementare la propria competitività sui diversi mercati» sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi. Così, se nel manifatturiero, la realtà aumentata può essere utilizzata per rendere più rapido e semplice il processo produttivo, grazie ai visori che proiettano le istruzioni direttamente sulla macchina, nel commercio lo stesso meccanismo può offrire al consumatore l’opportunità di vivere un’esperienza d’acquisto ad alto valore aggiunto, provando virtualmente un capo o un accessorio.

Sempre nel proprio stand in FieraVarese, la Camera di Commercio presenterà poi tutti i propri prodotti digitali. È il caso, per esempio del cassetto digitale dell’imprenditore, che consente di avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. È il caso, però, anche della fattura elettronica e dei libri digitali, il servizio degli enti camerali pensato per aiutare le aziende a gestire in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione dei libri d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse.

Quanto ai cittadini, come già lo scorso anno, lo stand della Camera di Commercio a FieraVarese offrirà a tutti i visitatori la possibilità di ottenere gratuitamente il proprio ” Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)” , ovvero la soluzione per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un unico username e una sola password.

Di non meno rilievo la circostanza che, in un positivo connubio tra Punto Impresa Digitale e progetto Alternanza Scuola-Lavoro, insieme ai dipendenti della Camera di Commercio saranno presenti allo stand anche i ragazzi dell’istituto Gadda-Rosselli di Gallarate e del Daverio-Casula di Varese.