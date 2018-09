Oltre 50mila visitatori alla Fiera di Varese 2018

Bilancio positivo per la 41esima edizione di Fiera di Varese: la manifestazione ha superato le 50mila presenze di pubblico, secondo i numeri presentati a consuntivo dagli amministratori, nei 9 giorni dell’edizione 2018 della manifestazione.

«Abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo delle 50mila presenze. Sono numeri importanti che ci rendono orgogliosi dell’entusiasmo con cui la 41° edizione della Fiera di Varese è stata accolta dal pubblico – commenta Pietro Garavaglia, Amministratore delegato di Chocolat Pubblicità, che organizza la Fiera – Ringraziamo i 174 espositori che anche quest’anno hanno creduto nel progetto. Ringraziamo il pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle Istituzioni, in particolare al Sindaco di Varese, Davide Galimberti e all’Assessore alle Attività Produttive, Ivana Perusin, oltre a tutti i collaboratori del Comune, che hanno contribuito al successo della manifestazione»

Soddisfatti anche gli espositori: «Molto bene – dice Maria Rosa Failla, Responsabile Vendite di Vaiana Legnami di Biandronno – Sono passate davvero moltissime persone in questi 9 giorni di Fiera e per noi questo è fondamentale. Siamo un’azienda giovane e abbiamo bisogno della massima visibilità per entrare nel mercato e Fiera di Varese per noi è una vetrina importante. È il secondo anno che siamo qui. Siamo partiti nel 2017 con un piccolo stand e quest’anno siamo presenti con una struttura importante, che possa da sola raccontare di noi e il feedback raccolto è davvero molto positivo. Facciamo tetti, non possiamo pensare di chiudere contratti in Fiera, ma i contatti raccolti sono davvero molti e ci sarà da lavorare parecchio nei mesi a seguire per portarli avanti».

«Con l’ingresso a pagamento entrava meno gente ma forse più “mirata”: l’introduzione dell’ingresso gratuito ha senz’altro portato un’affluenza di gran lunga maggiore con tanti curiosi e tantissimi contatti, ma noi le somme le tiriamo a 3-4 mesi di distanza – ha commentato Dario Del Fabro, titolare di Cordel srl di Meda – Negli anni i risultati sono stati più che soddisfacenti, motivo per cui torniamo e quest’anno abbiamo aumentato lo spazio espositivo, perché la gente viene qui per vedere e toccare con mano il prodotto, insomma la fiera cresce in numeri e qualità e noi come azienda cresciamo con lei».

Soddisfazione anche dal padiglione alimentare dove «I clienti tornano a trovarci da 27 anni – racconta Domenico Eleuteri di Terre di Maremma di Roma – E noi ritorniamo ogni anno perché in Fiera di Varese viene tanta gente e abbiamo tanti clienti. Per mantenerli oggi è importante offrire qualità e qui sanno che possono trovarla».

Grande il successo degli eventi collaterali, in particolare per “VerbaManent”, il Talk Show quotidiano curato da Morena Zapparoli Funari. Tanti i curiosi e fan di volti noti, come la bellissima Martina Colombari, che ha incantato tutti con la sua bellezza e gentilezza, presi d’assalto gli ospiti della casa del Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon e Luca Onestini. Ma in fiera si sono anche accesi dibattiti socio economici in compagnia di giornalisti del calibro di Paolo del Debbio e Peter Gomez. Molto seguiti anche gli incontri con le associazioni sportive varesine, che si sono tenuti tutte le sere in Area Food e Spettacoli, in collaborazione con BaVarese Prost Fest, accompagnando l’ormai “tradizionale” e sempre più atteso anticipo di oktoberfest varesino.

Fiera di Varese, dopo qualche anno di titubanza, sembra essere stata definitivamente promossa dal pubblico, dagli espositori e soprattutto da Regione Lombardia che ha deliberato di accogliere dalla prossima edizione la rassegna varesina nel calendario regionale delle Fiere. «Un riconoscimento importante per un altrettanto importante lavoro di squadra per il quale devo ringraziare tutti i miei collaboratori che da più di 8 mesi lavorano all’ambizioso progetto di rilanciare la vetrina settembrina del made in Varese – conclude Pietro Garavaglia – Per questo il nostro è un arrivederci alla prossima edizione, dal 7 al 15 settembre 2019 sempre alla Schiranna».