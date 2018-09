La Fiera di Varese “dà i numeri” e si prepara all’ultimo weekend

A sei giorni dall’inizio della 41esima edizione di Fiera di Varese, si conferma il consolidato successo della manifestazione: l’evento registra oltre 31.000 presenze, 25 eventi tra Talk Show, presentazioni di libri, incontri con squadre sportive, conferenze stampa, dirette TV a microfoni aperti e serate musicali e grande soddisfazione dei 170 espositori.

La Fiera prosegue fino domenica 16 settembre: ecco il programma dell’ultimo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL SECONDO WEEKEND

Venerdì 14 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura Stefania Radman, giornalista di VareseNews, incontra Davide Aviano, chef varesino semifinalista di Masterchef 2017.

A seguire alle 19.00 per Verba Manent Morena Zapparoli Funari incontra Marco Baldini conduttore radiofonico e personaggio televisivo che ha costituito per anni un sodalizio artistico con Fiorello. Uscito dalla dipendenza del gioco d’azzardo si è reinventato una nuova esistenza e una nuova vita professionale.

In Area Spettacoli alle 20,00 Varese Triathlon e a seguire Millenium Party. Alle 21.00 in Area Cultura Mario Sparacia presenta il libro “Vinco Sempre, da Siddharta a Steve Jobs passando da Santiago”. Moderatore, Silvestro Pasacarella, Capo Redattore de La Prealpina.

Sabato 15 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura, Claudio Comini, il cantore del Lago Maggiore, presenta in Fiera l’opera “Sull’Onda della Felicità”. Relatori il giornalista Giancarlo Angeleri già direttore di La Prealpina, G. Airaghi e il Dott. A. Reggiori, declama in fiera l’attrice Claudia Premoselli.

Sempre in Area Cultura alle 18.00 si terrà il seminario su Energia Elettrica e Gas Naturale: Scenario Energetico, rischi e opportunità. A cura di Gruppo Autogas. Relatori: Alessandro Sugo, Direttore Divisione Energia Elettrica a Gas, Gruppo Autogas e Gualtiero Fiorina, CNA Varese.

In Area Spettacoli alle 20 l’incontro con Von Pallanuoto e a seguire Camera di Commercio di Varese presenta WST-SHOW: Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, la prima Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile che si propone al suo debutto con tanti elementi d’interesse e numeri già importanti.

Molte le proposte per praticare lo sport in luoghi e località attrattive, con notevoli ricadute economiche e occupazionali per il sistema turistico. Il tutto senza barriere e all’insegna dell’inclusione per ogni individuo. Tanti e diversificati gli eventi previsti, con la possibilità di trascorrere alcune ore all’insegna dello sport e del divertimento.

Alle 21.00 spazio alla musica live con Tri Perdù, tre voci, due chitarre e una fisarmonica per cantare i luoghi e le storie di Milano, narrate attraverso l’ironia e la nostalgia del nostro dialetto.

Domenica 16 settembre alle 14.00 l’incontro in Area Cultura dal tema “Alpini in Fiera” incontro a cura di A.N.A. Sezione di Varese.