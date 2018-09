Frankenstein a villa Inzoli, per i bambini

Dedicato ai bambini di ogni età lo spettacolo teatrale ispirato al più famoso romanzo di Mary Shelley che andrà in scena domenica 23 settembre nella cornice del parco di Villa Inzoli, con ingresso all’angolo tra via Zara e via Mameli a Tradate.

Frankenstein, o meglio “Frankie”, in carne ed ossa, apparirà ai bambini, riveduto e corretto dalla ventennale esperienza della Compagnia dei Gelosi, a partire dalle 11 del mattino per raccontare la sua incredibile storia, ispirata ai segreti più intimi di ciascuno di noi.

L’evento è promosso dalla cooperativa Baobab in collaborazione con il Comune di Tradate all’interno delle attività estive nel parco di Villa Inzoli.

Durante l’evento sarà aperto il chiosco San Carlo e in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata