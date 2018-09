“Giro il mondo in bicicletta e inseguo il mio sogno”

Quando è rimasto senza lavoro ha scelto di concentrarsi su un suo vecchio sogno nel cassetto e così lo scorso 24 luglio ha inforcato la sua bicicletta ed è partito dall’uscio di casa a Varese.

Alessandro Ghelfi è un nostro lettore e dopo più di un mese di pedalate ha chiamato la nostra redazione perché desiderava condividere con i varesini la sua avventura.

L’idea è ambiziosa «voglio fare il giro del mondo», spiega, la destinazione un po’ imprecisa: «la prossima tappa dopo la Sicilia è la Tunisia per girare l’Africa».

In queste settimane ha attraversato il Nordest fino a Trieste per poi scendere lungo la rotta balcanica fino in fondo. A cavallo tra agosto e settembre si è poi imbarcato per attraversare il mare ed è approdato a Brindisi dove è cominciata una nuova traversata ionica. Sta documentando la sua avventura attraverso Instagram.

«Viaggio con una bicicletta di 20 anni fa e una tenda – racconta Alessandro – penso di stare via almeno per un anno. Durante questa prima fase della mia avventura ho incontrato tante persone meravigliose e solidali che i hanno dato ospitalità e tenuto compagnia. ci tenevo a condividere questa piccola grande cosa che sto facendo e che mi fa stare bene».