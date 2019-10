Addio Alex, appassionato della vita

Il suo sogno l’ha quasi realizzato: girare il mondo in bicicletta. Da quando, più di un anno fa, era arrivato in redazione, qui a Varesenews, per raccontare la sua storia, di chilometri ne ha fatti parecchi. E non solo quello. Alessandro “Alex” Ghelfi era uno sportivo, appassionato di sfide ad alto livello. Un vero “iron man”.

La malattia lo ha vinto, ma gli ha lasciato vivere la sua passione fino alla fine. Alex si è spento ieri, mercoledì 30 ottobre, all’età di 49 anni. Viveva a Calcinate degli Orrigoni e da quando aveva perso il lavoro aveva deciso di passare gran parte del suo tempo girando in bicicletta per il mondo. A luglio – racconta il fratello Antonio – era tornato da un giro di 1850 chilometri. Era affaticato e aveva una tosse fastidiosa che si è rivelata sintomo di qualcosa di più serio.

Un solo mese di malattia e Alex non ce l’ha fatta a vincere anche questa sfida.

Un dolore immenso per chi lo conosceva, gli voleva bene e lo seguiva nelle sue imprese.

I funerali si svolgeranno sabato 2 novembre alle ore 9 nella parrocchia di Lissago. La sala del commiato è stata allestita a Sant’Ambrogio, in Via Mulini Grassi 10 a Varese.