La Lega regala buoni sconto per acquistare spray al peperoncino

Buoni sconto da 5 euro per tutte le donne di Castellanza (e non solo) da spendere in un’armeria per acquistare spray al peperoncino. È questa la proposta della sezione della Lega Nord di Castellanza «visto il continuo verificarsi di atti di violenza nei confronti delle donne sul territorio nazionale». Gli esponenti della Lega Angelo Soragni e Marinella Colombo lo ritengono, addirittura, «indispensabile per dare un contributo per la difesa dei cittadini».

La Lega snocciola i numeri dei reati a livello nazionale per chiarire il problema: «Negli ultimi 5 anni, in Italia, il numero delle donne che hanno subito una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila (11% delle donne in età compresa tra i 16 e i 70 anni). Quelle che hanno subito violenza fisica sono 1 milione 517 mila(7%), le vittime della violenza sessuale sono 1 milione e 369 mila (6,4%), le donne che hanno subito stupri o tentati stupri sono 245 mila (1,2%)».

Nonostante si osservi una riduzione dei delitti rispetto agli anni passati la Lega ritiene «che il fenomeno sia di importanza rilevante e di grande attualità. Da qui il nostro contributo per la difesa delle donne del nostro territorio».

Il buono per acquistare lo spray è spendibile presso un’armeria di Legnano al costo di 10 Euro e con un risparmio di 5 euro: « La distribuzione dei buoni – fanno sapere i leghisti – avverrà presso il gazebo della Lega Nord domenica 23 settembre in Piazza Paolo VI a Castellanza. Sarà poi possibile ritirare i buoni sconto presso la sede della Lega, tutti i lunedì sera, dopo le ore 21, in Via per Castellanza 3 a Legnano».

L’iniziativa non è passata inosservata agli occhi del sindaco (donna) di Castellanza, Mirella Cerini: «Rimango piuttosto scettica di fronte a questo tipo di iniziative. A Castellanza i dati dicono che si verificano crimini in misura minore rispetto ai comuni vicini che certamente non sono, a loro volta, città in preda alla violenza. Questo è un dato che dovrebbe tranquillizzare e non fomentare paure. C’è qualcuno che vuole fomentare queste paure e cavalcarle. L’ultimo caso di violenza sulle donne che ha interessato la nostra città si è consumato in casa ed è stato risolto in maniera brillante dalla nostra polizia locale».