Da Milano in cima alla Martica: Doriano aveva spostato l’ufficio

Si era trasferito nove anni fa da Milano, proprio per stabilirsi lungo la strada sterrata che sale alla Martica. È su quella via che questa mattina, 11 settembre, Doriano Mattessich ha trovato la morte. Il suo pick up, con cui era solito salire allo studio di progettazione, si è ribaltata sbalzandolo fuori dall’abitacolo. I sanitari accorsi sul posto lo hanno trovato riverso a terra in arresto cardiocircolatorio.

Il trasporto all’ospedale di Varese in elisoccorso non è stato sufficiente: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Tra le ipotesi, che l’autopsia dovrà confermare, quella di un malore che ha indotto Mattessich a perdere il controllo del mezzo.

Doriano Mattessich, classe 1952, era un imprenditore di Milano che all’età di 57 anni, aveva abbandonato il capoluogo per rifugiarsi tra i monti del Varesotto. Di origine triestina, aveva fondato una società di progettazione e realizzazione di ciminiere che continuava a condurre anche dopo il trasferimento da Milano. Tra i suoi lavori a Varese si ricordano le ciminiere della centrale termofrigorifrera del nuovo ospedale di Circolo.

Doriano Massettich lascia due figli.