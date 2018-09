Il mostro coraggioso… in biblioteca

Ricco di stimoli il pomeriggio di sabato 8 settembre proposto ai piccoli utenti della Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di via Cairoli, aVarese.

Si comincia alle 16.30 con la lettura animata dell’albo illustrato “Il mostro coraggioso” di Chris Judge. Agli attori del progetto Zattera il compito di infondere coraggio agli spettatori per affrontare assieme al protagonista un’avventura che insegna come le paure siano spesso meno motivate di quel che sembra, basta affrontarle. I bambini saranno poi coinvolti in un breve laboratorio e, a seguire, invitati ad assistere allo spettacolo di burattini a guanto “Le incredibili storie di burattino”, a cura di Teatrino dell’ES.

L’iniziativa è gratuita e rivolta a bambini a partire dai 3 anni di età

È richiesta iscrizione telefonica al numero 0332.255050