Open Day Civica Scuola di Musica

La Civica Scuola di Musica di Tradate è pronta come ogni anno a riaprire i suoi battenti e per l’occasione propone un Open Day Domenica 23 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso il Parco di Villa Inzoli a Tradate (via Zara). La giornata sarà animata da esibizioni di allievi ed insegnanti e si potranno toccare con mano e provare gli strumenti.

«Le finalità della Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, sono la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso una attenta programmazione didattica adeguata a ciascuna fascia di età – spiegano dall’associazione -. La scuola è in grado di fornire preparazione per chi intenda sostenere l’esame di ammissione ai conservatori di stato, così come per chi desideri dedicarsi alla musica per puro diletto. L’insegnamento è affidato a docenti qualificati e la proposta di strumenti è ampia: strumenti a fiato, anima della scuola che rappresenta anche il vivaio del Corpo Musicale Cittadino, archi, pianoforte, percussioni. Sono inoltre offerti corsi di canto, coro, musica d’insieme e corsi propedeutici per i più piccoli».

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.corpomusicaletradate.it, la pagina facebook, contattarci tramite email (bandatradate@gmail.com) o telefonicamente (3335493479).