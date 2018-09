Openjobmetis formato stanchezza: segna 43 punti e Torino la batte

Mezza Torino da una parte, una Varese imballata da quell’altra: non è certo lo spettacolo la cifra offerta dal “Memorial Di Bella” di Pavia, appuntamento benefico che ha portato 5mila euro nelle casse di Telethon. A vincere sono stati i piemontesi, al primo successo in precampionato, verdetto che lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi biancorossi che non si sono goduti certo una gran partita come dimostra il 50-43 finale.

La squadra di Caja ha avuto una partenza discreta nella quale però non ha approfittato più di tanto delle difficoltà torinesi. Poi, col passare dei minuti, è emersa tanta stanchezza contro una Fiat sicuramente molto corta ma dotata di buon atletismo: l’attacco biancorosso è andato in tilt, forse anche sorpreso dalle letture difensive avversarie, Cain ha ricevuto pochissimi palloni mentre dall’arco – specie nella ripresa – Varese ha fatto quasi sempre cilecca. Troppi gli uomini sottotono, a partire da un Archie davvero mai, mai, incisivo: poco meglio hanno fatto Scrubb e Moore, così ad andare in doppia cifra è stato il solo Ferrero. Troppo poco anche in un match durato 36′ (terzo e quarto periodo accorciati a 8′ come da richiesta Auxilium, per via delle rotazioni ridotte).

Nessun campanello d’allarme, a giudicare dalle facce rilassate dell’ “angolo biancorosso” (lo stesso Caja non si è fatto particolarmente sentire), anche se la sensazione di aver assistito a una gara indigesta, rimane a chi si è seduto in tribuna. Ora per i biancorossi un torneo di difficoltà non elevata, a Parma nel weekend: sabato con Verona, domenica con una tra Tortona e Ravenna. Con l’augurio che i giocatori possano tirare un po’ il fiato prima di rimettersi a macinare lavoro. (foto Ronald Moore / Ossola-Pall.Varese)

LA PARTITA

Sei punti di Cain (autore del primo cesto di serata dopo 3′) illuminano l’avvio di gara in mezzo a tanti errori da ambo le parti. Lo scatto biancorosso, corroborato da una tripla di Ferrero e un cesto di Scrubb ma anche da qualche difesa aggressiva, permette di scavare subito un break che si allunga sino al 13-4 del 10′.

Alla ripresa del gioco però la Openjobmetis si “adegua” alla sterilità dell’attacco ospite (6-15 al 14′) e lo “spettacolo” sul parquet è decisamente rivedibile. Una tripla di Tambone è il solo “fiore” in mezzo a tanto basket brullo, Torino tocca quota 10 al 19′ e l’intervallo arriva su un aridissimo 21-12 biancorosso.

Uno sprazzo di talento di Carlos Delfino (6 punti in 4′) firma il rientro sul parquet, con Moore che risponde dall’arco, unica tripla in mezzo a tanti ferri ammaccati. Alla lunga però la Fiat rientra con Stojanovic (25-24 al 27′), punendo una OJM lenta e prevedibile in fase d’attacco. Il primo sorpasso è proprio di Stojanovic, cui finalmente replicano Ferrero e Tambone, a segno dall’arco. L’ex Capo d’Orlando però impatta di nuovo da 3 punti a differenza di Moore, la cui tripla finale gira sul ferro ed esce: 31-31 al 30′.

L’ultimo quarto non scalda granché le mani, anche se Scrubb per lo meno trova una tripla (33-34). Le squadre finalmente cercano i lunghi, Demetrio risponde a Cain e poi il brasiliano pianta una schiacciatona per il nuovo +1. Archie zavorra i biancorossi, tra palle perse e cattive scelte, Cotton ne approfitta per lanciare i suoi sul 43-38 che sembra decisivo. Un antisportivo di Stojanovic su Scrubb porta solo due punti a Varese (dalla lunetta), così di nuovo Cotton la chiude dall’arco: 50-43 in una serata da dimenticare sotto il profilo del gioco.

CAJA: “L’ATTACCO NON SI E’ ACCESO”

Al termine della partita Attilio Caja non lo dice apertamente ma lascia intendere che il lavoro degli ultimi giorni – la squadra si è allenata anche il mattino della partita – ha inciso parecchio sulla prestazione. «Nella prima parte la difesa ha funzionato bene e abbiamo tenuto Torino a punteggi molto bassi, poi però se segni 43 punti non puoi pensare di vincere. L’attacco non si è mai acceso, anche per via di una certa stanchezza; i nostri avversari poi hanno messo in campo tanta fisicità, caratteristica che di solito è nostra, mentre a noi non sono riuscite quelle situazioni sul gioco in corsa che spesso riusciamo a eseguire». Caja comunque non è del tutto insoddisfatto: «Siamo stati avanti per gran parte del match, e inoltre sono convinto che partite come queste, pure difficili, servano molto per il prosieguo della stagione. Le organizziamo proprio per questo motivo».