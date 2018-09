Il padre lo denuncia per stalking, milanese nei guai

Prima la denuncia per stalking presentata nientemeno che dal padre, stanco di quei continui atti persecutori col solo scopo di ottenere i soldi per la droga: l’uomo, difatti, viene colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella casa di Varese, dove vive in affitto con la compagna.

Poi altri guai.



Perché invece di rimanere a Varese se ne va in giro per la provincia: una violazione che gli costa gli arresti domiciliari.

La storia, che ha dell’incredibile, è arrivata in questi giorni nelle aule di giustizia varesine e sembra non avere fine per questo milanese che continua a mettersi nei pasticci.

Le ultime violazioni dei domiciliari dell’uomo, infatti, risalgono solo a ieri, il 2 settembre, ultima data contestata: ora i giudici varesini l’hanno rimesso ai domiciliari e gli atti trasmessi al giudice delle indagini preliminari di Milano per verificare quale misura cautelare adottare.