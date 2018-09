Piccolo mio, la mamma torna al lavoro

Vita Vera e l’associazione Mamme in Cerchio organizzano un incontro con la mamma, psicologa e psicoterapeuta dottoressa Laura Pavan sul tema “Le prime separazioni”, come gestire l’emotività dei nostri bambini.

L’incontro si terrà giovedì 27 settembre dalle ore 10 alle 12 presso la sede delle Mamme in cerchio.

L’evento è libero e gratuito e si possono portare i bambini.

Mamme in cerchio via Volta 44 Azzate

Tel per info 348 6646880