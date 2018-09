Quella camera con vista che fa la differenza

Camera con vista, idromassaggio, grandi specchi e luce giusta per scattare selfie: sono questi, secondo una recente indagine del sito Booking.com, i fattori determinanti che possono influenzare una prenotazione online.

Galleria fotografica Vacanze, cosa piace ai viaggiatori secondo Booking 4 di 6

Il 42% sceglie una destinazione per lo shopping e la moda.

Oltre la metà (il 52%) trova molto interessante la scena gastronomica locale, mentre il 44% preferisce l’architettura e il 40% la vita notturna.

Il 30% si ispira allo stile della gente del posto per il proprio look.

Il 23% sceglie la propria meta in base alle foto viste sui social media

La ricerca è stata condotta coinvolgendo 21.500 viaggiatori da tutto il mondo e ha rivelato i principali fattori che vengono presi in considerazione quando si cerca un alloggio di stile in vacanza.

Scegliere un soggiorno di stile

Quando si tratta di prenotare un alloggio, cosa cercano i viaggiatori che non possono rinunciare allo stile e alla moda neanche in vacanza? La ricerca ha dimostrato come per il 30% sia importante soggiornare in interni di stile, mentre per il 29% conta soprattutto la presenza di bar, ristoranti e intrattenimento, o (per il 27%) di piscine a sfioro e balconi.

Per quanto riguarda gli alloggi, il 53% considera fondamentale la vista sul mare, subito seguita dalla presenza di balconi da cui ammirare il paesaggio (per il 41%) e di vasche idromassaggio (per il 33%). Altri fattori importanti sono la possibilità di ammirare i punti di interesse locali (per il 33%), specchi a figura intera per non sbagliare mai l’outfit (per il 32%) e la presenza di luce naturale per il selfie perfetto (per il 16%).