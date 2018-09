Sacchi, ramazza e amore per l’ambiente: torna “Puliamo il mondo”

Torna nel fine settimana “Puliamo il mondo“, l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, l’iniziativa si svolge in tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Anche in provincia di Varese adesioni e iniziative sono tante. Eccone alcune:

Azzate – Oggi, venerdì 28 settembre, iniziano i bambini delle scuole, mentre sabato 29 l’appuntamento per tutti è alle 9 al capolinea del bus di Vegonno. Leggi

Besnate – L’appuntamento a Besnate è per sabato 29 settembre> Leggi

Cassano Magnago – Il Circolo Legambiente “Il Presidio” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di S.I.ECO., ha riunito i giovani di Azione Cattolica del decanato di Gallarate insieme ai giovani del Centro Islamico “Il Faro”, che si ritroveranno per dare inizio alle operazioni di pulizia domenica 30 settembre alle 8.30 nell’Area Mercato di via Piave.

Castronno – Venerdì 28 settembre protagonisti saranno i ragazzi delle medie. Una cinquantina di studenti, insieme ai volontari del circolo, puliranno i boschi tra la propria scuola e la stazione ferroviaria.

Daverio – Venerdì mattina Puliamo il Mondo fin da piccoli, con una mattinata insieme ai bambini della scuola primaria!

Le classi prime, seconde e terze parteciperanno ad un grande gioco sui rifiuti e sulla raccolta differenziata. I ragazzi di quarta e quinta elementare nell’area “Central Park” (una zona attrezzata prospiciente l’area verde Trascaina) assisteranno ad una lezione sul tema della raccolta differenziata prima di iniziare la pulizia dell’area

Fagnano Olona – I volontari del circolo Valle Olona si ritroveranno domenica 30 settembre, alle 8.30, davanti al Municipio di Fagnano in piazza Cavour, per pulire le aiuole e le vie del centro e del fondovalle. La partenza a piedi, dopo i saluti istituzionali, è prevista per le 9 e per le 12 il rientro.

Ispra – Venerdì 28 settembre in piazzale Dante Alighieri (Lavorascio). Partecipano i ragazzi delle scuole primaria e secondaria di Ispra, ed altre associazioni del territorio.

Laveno e Germignaga – Venerdì 28 settembre i volontari del Circolo Valcuvia e Valli del Luinese coinvolgerà in una grande pulizia delle aree verdi del territorio 120 bambini e ragazzi delle scuole di Laveno e dieci migranti ospitati nelle comunità di accoglienza del comune lacustre, oltre ad una classe dell’Itis a Germignaga.

Legnano – Si svolgerà domenica 30 settembre la declinazione legnanese di “Puliamo il mondo”. Quanti intendono partecipare possono presentarsi alle 10 nel piazzale antistante l’ingresso del castello visconteo. > Leggi l’articolo

Malnate – Venerdì 28 settembre, con 140 alunni della prima media, i volontari di Legambiente e due Gev del Plis Valle del Lanza puliranno l’area verde vicino alle scuole, il parco di VIlla Braghenti, il parco Primo Maggio e il parco di via Firenze a Gurone.

In caso di pioggia, nell’aula magna della scuola, i volontari terranno una lezione sul ciclo dei rfiuti.

Saronno – In questo comune “Puliamo il Mondo” sarà in versione… estesa, grazie ai volontari del locale Circolo e alla disponibilità delle scuole primarie e proseguirà fino al 14 ottobre con vari interventi di pulizia urbana, dai parchi cittadini alle aree verdi vicino alle scuole, coinvolgendo un totale di circa trecento bambini, per quasi un mese di educazione ambientale e alla cittadinanza attiva.

Varese – A Varese Puliamo il Mondo sarà il primo appuntamento del progetto Varese Bene Comune, una grande occasione di cittadinanza attiva per prendersi cura della città. I volontari di Legambiente e altri gruppi di cittadini nella mattinata di domenica 30 settembre puliranno aree verdi strategiche per sei quartieri della città (qui i punti di ritrovo). La conclusione della mattinata è prevista a Villa Toeplitz, con uno spettacolo teatrale dedicato ai volontari di PIM con Karakorum Teatro e il picnic finale di Nature Urbane.

Ci si può iscrivere attraverso il portale interattivo varesebenecomune.i t, nella sezione Adotta una Strada. In alternativa, si può mandare un’email a legambiente.varese@gmail.com > Leggi

Vedano Olona – Venerdì 29 settembre i bambini delle scuole vedanesi, compresi i piccolini della Scuola materna, si daranno da fare per la pulizia dei giardini delle scuole e dei parchi cittadini – Leggi l’articolo

Vergiate – L’appuntamento con il locale circolo del Cigno Verde è in piazza Enrico Baj per le 8.30 di domenica 30 settembre. Da lì si partirà per la pulizia lungo un percorso concordato con l’amministrazione comunale