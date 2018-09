Scontro sulla provinciale in centro paese tra un’auto e una moto

Piccolo incidente, fortunatamente senza eccessive conseguenze per la salute delle persone coinvolte, alle porte del centro di Carnago.

Un’automobile e una moto si sono scontrati lungo la provinciale 20 all’incrocio con via Pertini. Nell’impatto la moto è caduta a terra e il motociclista è stato soccorso.

Sul posto sono giunte un’ambulanza e l’automedica (rientrate in codice verde) ma anche i carabinieri per i rilievi del caso e un carroattrezzi per la rimozione die mezzi.

Durante l’intervento si è registrato qualche rallentamento al traffico.