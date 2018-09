Siglato l’accordo: il bene confiscato alla mafia alla Cooperativa 3B

Giovedì 6 settembre, nella sala del Segretario Comunale di Busto Arsizio e alla presenza del dirigente, dottor Fogliani, 3B Cooperativa Sociale Onlus ha definitivamente siglato il contratto che prevede l’uso, per 10 anni, del bene confiscato alla mafia in via Quintino Sella.

Un passaggio importante, che ha richiesto molto tempo a seguito di precise verifiche ma anche di una costante comunicazione tra Amministrazione comunale e 3Bcoop.

A breve avverrà la consegna delle chiavi del bene, da lì verrà dato inizio ai lavori di ripristino e sistemazioni, prima del negozio e successivamente dei due piccoli appartamenti che completano il progetto.

«Contiamo – spiegano dalla cooperativa – di poter aprire la ciclofficina entro un anno dalla consegna delle chiavi».

Gli attori coinvolti in questo progetto saranno molteplici, a partire dal Direttore Sorrentini dell’istituto penitenziario, «che in termini di disponibilità non conosce rivali», che la commissione carceri e il garante dei detenuti di Regione Lombardia, oltre a imprenditori del settore e non, e associazioni del territorio volte al sostegno del progetto.

L’importanza fondamentale deI progetto RyCiclico si basa non solo su un percorso lavorativo ma anche e soprattutto su un percorso di socialhousing. L’avere la certezza di un tetto sopra la testa oltre che di un lavoro permetterà, ai soggetti in stato di svantaggio che ci lavoreranno, di avere la certezza è la sicurezza di poter condurre una vita regolare.