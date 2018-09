Sposi in Villa 2018, tutto per il tuo matrimonio

Domenica 7 ottobre Villa Buttafava ospiterà la sedicesima edizione di “Sposi in Villa”, la fiera esclusiva per il matrimonio.

Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro: domenica 7 ottobre, dalle 14 alle 19.30, a Villa Buttafava di Cassano Magnago i futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per organizzare al meglio il giorno più bello della loro vita.

Non una normale fiera di prodotti per il matrimonio, ma una selezione di fornitori (massimo tre per ogni categoria) per proporvi solo il meglio del mondo “wedding” della zona.

Nelle sale, nelle cantine e nella veranda della villa saranno presenti 30 espositori con i loro servizi: abiti da sposa e sposo, accessori, allestimenti, autonoleggio, bomboniere, catering, confetti, fiori, foto, fedi, location, musica, partecipazioni, viaggi e molto altro.

Una giornata, insomma, in cui il matrimonio e gli sposi sono i protagonisti! Non mancate!

L’ingresso è libero e gratuito.

Ulteriori informazioni su www.villabuttafava.it e sulla pagina Facebook “Sposi in Villa”.

Villa Buttafava

via Trento 20/44 – Cassano Magnago (Va)

348-3125019 0331-203172