Sulle orme degli scienziati lungo il Monte San Giorgio

Sulle orme di Leopoldo Maggi lungo gli itinerari del Monte San Giorgio.

L’università dell’Insubria ripropone, a distanza di 140 anni, l’escursione geo-paleontologica intrapresa dai naturalisti italiani della Società Italiana di Scienze Naturali il 28 settembre 1878 nei dintorni di Varese.

A proporre l’iniziativa sono il Centro di ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria e l’Associazione Guide del Monte San Giorgio. Per la prima volta in assoluto viene proposta la ricostruzione storico-scientifica dell’itinerario organizzato dal naturalista di Rancio Valcuvia, Leopoldo Maggi, a conclusione della VII Riunione Straordinaria della Società Italiana di Scienze Naturali tenutasi a Varese dal 24 al 29 settembre 1878.

Si tratta del primo Itinerario Geo-Storico (IGS), frutto di un accurato lavoro di ricostruzione basato su fonti storiche e ricognizioni scientifiche sul terreno e fa parte di un progetto di ricerca sul Geoturismo Storico promosso dal Centro di ricerca sulla Storia della Montagna diretto dal prof. Ezio Vaccari e realizzato dalla dott.ssa Libera Paola Arena, con la collaborazione della geologa Donatella Reggiori, membro dell’Associazione Guide del Monte San Giorgio.

L’intento degli organizzatori è proporre quindi un evento divulgativo e piacevole, all’insegna della scoperta della storia e delle scienze naturali del nostro territorio sui passi dei naturalisti italiani del 1878.

Programma

Venerdì 28 settembre 2018, ore 20.30-21.30

presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz (via G.B. Vico, Varese)

Incontro di presentazione: “Un nuovo modo di fare turismo geologico: il Geoturismo Storico (IGS). L’Itinerario Geo-Storico dei naturalisti italiani 140 anni dopo (28/09/1878 – 28/09/2018)”

Interverranno: prof. Ezio Vaccari (Università degli Studi dell’Insubria), dott.ssa Libera P. Arena (Ph.D. Storia della Scienza), dott.ssa Donatella Reggiori (Associazione Guide Monte San Giorgio).

Sabato 29 settembre 2018, ore 9.00- 18.30

Escursione in 5 tappe: Sui passi dei Naturalisti Italiani della “VII Riunione Straordinaria della Società Italiana di Scienze Naturali”. Da Varese a Besano alla scoperta delle Filliti della Folla di Induno, delle cave di Brenno Useria, Viggiù e Saltrio e soprattutto delle prime sorprendenti scoperte paleontologiche della Lombardia.

Ritrovo: ore 9.00 – ingresso del Parco di Villa Toeplitz, tra viale Vico e via del Casluncio, Varese

N° partecipanti: max 20

Mezzi: ci si muoverà con auto di proprietà organizzando un car sharing tra una tappa e l’altra e a piedi lungo sentieri escursionistici [abbigliamento e calzature comode adatte a percorsi escursionistici]



Pranzo: al sacco

Rientro previsto: ore 18:30

Partecipazione: a offerta libera

Per iscrizioni e informazioni: info@guidemsg.org /+39 351 252 2982 (Associazione Guide Monte San Giorgio) / Libera P. Arena +39 3204443696 / Donatella Reggiori +39 3349569679

PROGRAMMA DETTAGLIATO

29 settembre 2018

Ore 9.00 – Ritrovo

✔ Ritrovo presso l’ingresso del Parco di Villa Toeplitz – tra viale Vico e via del Casluncio, Varese

✔ Saluti ed organizzazione auto per gli spostamenti tra le varie tappe

✔ Partenza

Ore 9.15 – 1° Tappa [Folla di Induno]

✔ Auto: Varese – Folla di Induno

✔ Posteggio: nei pressi dell’Aspem di Varese

✔ Luoghi di interesse: cava di argilla (oggi non più esistente): una testimonianza che un tempo qui vi era il mare.

Ore 10.30 – 2° Tappa [Brenno Useria]

✔ Auto: Induno Olona – Brenno Useria

✔ Posteggio: parcheggio di Piazza Broggini

✔ Luoghi di interesse: Storia della Predera di Brenno (oggi di proprietà privata, non visibile)

Ore 11:30 – 3° Tappa_a [Cave Viggiù]

✔ Auto: Brenno Useria – Viggiù

✔ Posteggio: in via Cave/via Carrà

✔ Luoghi di interesse: a piedi ci si dirige verso la Cava Beltrami (i Naturalisti Italiani visitarono le Cave Bianchi e Monti oggi di proprietà privata e non più accessibili). Questa zona è ricchissima di cave di pietra che venivano lavorate tutte alla stessa maniera dai

picasass del luogo. Questa pietra, come quella di Brenno e di Saltrio, era molto famosa e utilizzata prevalentemente a scopo decorativo.

Ore 12:30 – 3° Tappa_b [Viggiù]

✔ Auto: Viggiù Cave – Viggiù paese

✔ Posteggio: in paese

✔ Luoghi di interesse: a piedi è possibile vedere la S.O.M.S.; il Museo dei Picasass; il

Museo degli Artisti Viggiutesi.

PAUSA PRANZO (al sacco)

Ore 14.00 – 4° Tappa [Saltrio]

✔ Auto: Viggiù – Saltrio

✔ Posteggio: parcheggio del Cimitero

✔ Luoghi di interesse: a piedi è possibile raggiungere la cava Salnova (attualmente in

funzione che ha inglobato quasi tutte le cave del Monte Oro) e incamminarsi nel luogo dove

si pensa ci sia la cava Levante sempre del Monte Oro.

Ore 14.30 – 5° Tappa [Besano]

✔ Auto: Saltrio – Besano

✔ Posteggio: via Novella

✔ Luoghi di interesse: ci si incammina a piedi lungo un sentiero ad anello (percorrenza 3 ore)

che si interseca con il versante italiano del percorso geo-paleontologico del Monte San

Giorgio (Sito UNESCO) per visitare il luogo degli scavi paleontologici visitati dai naturalisti italiani nel 1878. Lungo il percorso si potranno vedere altri luoghi di interesse come le miniere di scisti bituminosi e altri luoghi di scavi paleontologici come Rio Ponticelli.

Ore 17.30 – Visita al Museo dei Fossili di Besano

✔ Auto: via Novella – centro paese

✔ Posteggio: parcheggio in piazzale Monte San Giorgio

Ore 18.00 – Rientro

✔ Auto: Besano – Varese

✔ posteggio: parcheggio del Parco di Villa Toeplitz, via Mulini Grassi, Varese

✔ Saluti finali