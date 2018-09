Torna la festa di San Grato e la corsa degli asini

Domenica 16 settembre si compirà la tradizionale festa patronale della parrocchia di Bobbiate. Dedicata a san Grato, patrono dei campi e custode dai fenomeni metereologici, vedrà la celebrazione eucaristica alle ore 11 con la benedizione degli autoveicoli appena dopo messa.

Nel pomeriggio la tradizionale rievocazione storica della corsa degli asini.

Altri eventi fanno da contorno a questi due fuochi storico-spirituali, principali ingredienti della vita della parrocchia: tornei per i ragazzi, animazione per famiglie e bambini a cura dell’associazione genitori della scuola primaria Fermi, musica e gastronomia per tutto il fine settimana.

Due nuovi eventi connotano l’edizione della festa di quest’anno.

Il primo è promosso dalla Comunità Pastorale stessa Maria Madre Immacolata, a cui appartiene la parrocchia di san Grato. Si tratta della drammaturgia di Sergio di Benedetto, presentata dalla compagnia teatrale Exire, su “Il Cristo necessario -Indagine su Paolo VI” a un mese dalla canonizzazione di Papa Montini, prima arcivescovo della nostra diocesi e poi Pontefice nei difficili anni della contestazione e in quelli fecondi del Concilio e post Concilio (vedi locandina): giovedì 13 settembre h. 21 presso la Chiesa di san Grato (piazza Emilio Bossi) – ingresso libero.

Il secondo evento è la prima edizione di quella che possiamo definire una Passeggiata gastronomica. Venerdì 14 settembre dalle h 19, a numero chiuso, si potrà assaggiare un aperitivo sul piazzale della chiesa per poi dirigersi verso tre cortili o angoli caratteristici del rione dove verranno offerte audizioni musicali, racconti bobbiatesi dei tempi andati avvalorati dalla lettura delle composizioni poetiche di Carlotta Fidanza Cavallasca, poetessa Bobbiatese. In ogni tappa verrà presentata una porta del menù che si potrà gustare comodamente seduti presso il salone dell’Oratorio a fine passeggiata. Per iscriversi è necessario telefonare allo 0332311149 entro lunedì 10 settembre (lune 16-18; marte/vene 8.30-11).

Concluderà la serata il tradizionale appuntamento dell’investitura dei fantini e serata di musica. Tanti altri gli eventi, che si trovano dettagliati nella locandina (CLICCA QUI – Festa San Grato).