Varese fa rete per la Prima Giornata della Prevenzione Sismica

Anche Varese è presente alla Prima Giornata della Prevenzione Sismica, che si svolge quest’oggi in molte piazza italiane per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Per tutta la giornata nell’info-point di Piazza Monte Grappa tecnici di diverse professioni ed esperti sono a disposizione dei cittadini per spiegare in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus).

Il saluto ufficiale e l’apertura dei lavori questa mattina con l’intervento Antonio Della Ragione Funzionario di Protezione Civile di Varese «La giornata organizzata a livello nazionale è rivolta all’ordine degli Architetti e Ingegneri ma a Varese è stata estesa anche ai Geometri, Periti Industriali e Geologi, perché quando si parla di sisma la prevenzione deve essere estesa a tutte le professioni. Varese non è un territorio a rischio sismico ma soffre di problemi idrogeologici e quindi è comunque importante una riflessione profonda».

Della Ragione ha poi ricordato l’apporto fondamentale della Protezione Civile, nata per volere dell’onorevole varesino Zamberletti, nelle aree colpite dai terremoti di questi ultimi anni.

«Non sono un ingegnere civile ma un ingegnere informatico quindi oggi sono a metà tra il tecnico e il cittadino comune – ha Pietro Vassalli presidente dell’Ordine degli Ingegneri – che si trova di fronte a problematiche reali quando si decide di acquistare una casa o fare un ristrutturazione. Si mette al centro di questa giornata la consapevolezza che non è il terremoto che uccide ma le case che crollano per il terremoto. Quindi è importante capire cosa si può fare all’interno delle proprie abitazioni».

Fortunatamente il territorio della provincia di Varese ha un rischio sismico modesto ma ciò non vuol dire che il problema non possa esistere.

L’Assessore alla Urbanistica Andrea Civati ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale e ha ribadito l’importanza di giornate come queste per invitare i cittadini a prevenire prima di curare.

«E’ una giornata molto importante – ha commentato Ileana Moretti presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese– perché la sensibilizzazione e la preparazione culturale nei confronti degli eventi che possono accadere è fondamentale anche per curare il nostro territorio. Dobbiamo essere sempre più preparati e solo con la prevenzione possiamo fare passi in avanti. Credo che sia molto importante la rete ed è significativo che oggi siamo qui riuniti i rappresentanti di diversi Ordini Professionali. Abbiamo lavorato tutti insieme per essere uniti e preparati ad intervenire»

Il Presidente del collegi dei Geometri Luca Bini ha ricordato quanto sia importante essere preparati.«Siamo stati vicini a coloro che hanno subito il terremoto e sappiamo la paura e le difficoltà che si devono affrontare. Stiamo lavorando per realizzare un gruppo di Protezione Civile di Geometri a sostegno di quello nazionale».