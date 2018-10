Acqua fluorescente dai rubinetti, incontro in Comune col gestore

Acsm Agam Reti Gas Acqua e Comune di Luino comunicano che, a seguito della richiesta giunta da alcuni residenti della frazione Biviglione lamentanti problemi di acqua di colorazione rossa fuoriuscente dai rubinetti delle loro abitazioni, ieri pomeriggio si è tenuto un incontro presso il Municipio di Luino.

In tale occasione i responsabili dell’Azienda che gestice l’acquedotto hanno esposto ai residenti presenti le modalità aziendali inerenti alle attività di manutenzione, verifica e monitoraggio delle sorgenti “Porscì”, degli impianti di sedimentazione e di accumulo serbatoio “Biviglione” e delle reti, esplicitando le frequenze di analisi chimica e batteriologica dell’acqua e delle attività di manutenzione e monitoraggio degli impianti, in ottemperanza ai piani e programmi aziendali, soffermandosi – dietro richiesta degli utenti – anche nella descrizione dei processi di disinfezione dell’acqua mediante sistemi automatici e telecontrollati di clorazione.

Sono inoltre state condivise le analisi chimiche effettuate costantemente sull’acqua della rete, rinvenibili anche sul sito aziendale, tutte in linea con i parametri di riferimento normativo.

Il personale di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua ha concordato con l’Amministrazione e le Utenze, in un clima di piena collaborazione e soddisfazione reciproca, di raccogliere le segnalazioni puntuali degli utenti in modo tale da avviare un’analisi mirata alle specifiche situazioni, potendo risalire alle cause ed agli eventuali interventi da attuare quali spurghi mirati, sostituzioni delle tubazioni di allacciamento o il rinnovo delle tubazioni di rete qualora se ne verificasse la necessità.

I residenti presenteranno quindi nei prossimi giorni le informazioni specifiche grazie alle quali il personale tecnico di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua potrà programmare a breve sopralluoghi e attività idrauliche in campo, dando conseguente aggiornamento l’Amministrazione e alle utenze in merito ai rilievi raccolti e le eventuali azioni conseguenti necessarie.

ACSM-AGAM Reti Gas Acqua ricorda l’importanza di ricevere dagli utenti segnalazioni puntuali e tempestive in merito a qualsiasi fenomeno si verifichi presso le proprie abitazioni in modo da poterne registrare e valutare sul campo entità e cause; a tal proposito l’utenza dispone di un servizio di pronto intervento acqua attivo 24 ore al giorno.

(a cura di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua)