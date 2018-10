Avramovic, “trentello” da superstar

ARCHIE 6,5 – Due periodi e mezzo a far mugugnare i tifosi, per quelle iniziative mai prese e per quel girare a largo dal canestro. Poi, quando è urgente intervenire, ecco tre giocate di classe (una in avvicinamento, due triple) che rimettono Varese in piena corsa per la vittoria. Utile a rimbalzo in una serata difficile sotto i tabelloni.

AVRAMOVIC 8,5 (IL MIGLIORE) – Mezza partita letteralmente mostruosa. Non che l’altra metà sia stata cattiva, intendiamoci, però le prodezze di Aleksa sono state determinanti per tenere Varese in gran corsa quando i compagni dovevano ancora scaldare le mani. Trenta punti alla prima di campionato, roba che forse finirà negli annuari: l’ascensore verso l’alto di Avra prosegue la sua corsa spedita. MVP dei lettori di VareseNews con il 77,2% dei voti.

IANNUZZI 5 (IL PEGGIORE) – Partita da “classica mucca di Nikolic”, quella che produce buon latte (i rimbalzi) e che poi scalcia il secchio (errori goffi da sotto). Caja decide che non è il momento per lui, e piuttosto sfianca Cain.

NATALI 6 – Tre minuti con il tabellino intonso ma anche con difesa dura sul più duro degli altri, Moss, che a un certo punto ha spedito la palla in tribuna con Nicola attaccato alle caviglie.

SCRUBB 6,5 – Conferma quanto visto in estate: sugli scarichi sa essere letale, ha fiuto per il rimbalzo e per tutte le voci “sporche” del basket. Poi talvolta si perde tra un passaggio loffio e una difesa “sguardo”, ma nel complesso mette insieme una partita utile e concreta, restando in campo ben 37′.

TAMBONE 5,5 – Il precampionato ci aveva ingolosito, ma alla prima “vera” il Tambo non brilla. Attento in regia, specie nel primo tempo, ma in attacco non trova mai la via del canestro, con 2 soli punti dalla lunetta.

CAIN 6,5 – Vede pochissimi palloni, si elide con Mika e poi trova comunque diverse giocate difensive di spessore massimo. In attacco smazza ben 5 assist, poi rovina un po’ la prestazione con tre errori in lunetta nel momento decisivo. Pienamente sufficiente, ma non di più.

FERRERO 6,5 – Tre assist e la faccia abbastanza tosta per sparare due triple a segno, una – importante – nel cuore del terzo periodo. In difesa fa il suo, appiccicandosi al diretto marcatore. Poi sbaglia malamente un tiro da 4 metri in un momento delicato. 14′, forse ne avrebbe dovuto giocare qualcuno di più in quella maledetta gara 3…

MOORE 7,5 – Voto che lievita ampiamente con la prodezza al 39’57”, quella che decide la partita e che vale il prezzo del biglietto. Concordiamo con Caja: primo tempo non sufficiente (una tripla e tanto anonimato), ripresa migliore a prescindere dall’ultimo canestro. Tre assist, qualche “assunzione di responsabilità” quando la palla ha iniziato a scottare, con qualche errore e qualche giocata giusta. Poi l’asso pigliatutto.

BERTONE 5,5 – Caja gli dà 2′ nei quali non brilla. Per il coach basta così, noi non ci sentiamo di dare un giudizio troppo negativo, anche perchè con un Avramovic del genere sarebbe stato difficile per tutti mantenere lo stesso livello.