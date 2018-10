Brucia il tetto, la mansarda diventa inagibile

Tetto in fiamme in un’abitazione a due piani nel Comune di Agra. Per cause ancora in fase di accertamento alle ore 18 di martedì 30 ottobre la copertura di un edificio di due piani in via Marconi è stata interessata da un incendio.

Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio, in supporto sono giunti anche i colleghi di Varese con un’autobotte e un’autoscala. Gli operatori hanno lavorato per due ore prima di riuscire a mettere l’area in sicurezza. Il piano mansardato dell’edificio è stato dichiarato inagibile.