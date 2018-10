Caja: “Sempre in controllo, grandissima prestazione”

“Fiducia e timore”. Queste le parole con cui Attilio Caja descrive l’approccio dei suoi giocatori alla partita poi vinta contro Trento. “Fiducia per il lavoro che facciamo quotidianamente, timore per rispetto degli avversari, soprattutto se arrivano da brutte prestazioni che vogliono riscattare al meglio. E devo dire – continua il coach biancorosso – che, come mi aspettavo, Flaccadori e Forray hanno fatto un’ottima partita. Oggi quindi, non hanno perso loro, ma abbiamo vinto noi con una grandissima prestazione. Siamo stati sempre in controllo, abbiamo fatto molto bene a rimbalzo, negli assist e nelle palle recuperate. Quando c’è una buona fluidità di gioco tutto è più semplice, anche – specifica Caja – se le percentuali dei tiri liberi non sono delle migliori”.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Dolomiti En. Trento 93-85 4 di 28

Infine dal coach un plauso alle seconde linee: “La panchina è fondamentale: ottimo l’impatto di Bertone, Iannuzzi e Natali. Nei loro impieghi vedo le basi per il futuro: se oggi hanno giocato qualche minuto, hanno dato segno di meritarsi spazi ancora maggiori. Bravi però tutti, perché in una giornata dove Avramovic fa 4/12 la squadra non si è spaventata ma ha continuato a testa bassa”.

Queste invece le parole di Maurizio Buscaglia: “Siamo indietro. Abbiamo bisogno di lavorare tanto perché solo quando si lavora insieme si crea una squadra. Ogni tanto sembriamo un po’ slegati, giocando palle e azioni senza idee comuni. Meglio poche cose fatte bene, ma condivise. In ogni partita c’è qualcosa con cui tornare a casa e oggi c’è chi – anche se non ha inciso – ha fatto un piccolo scatto di mentalità nel gioco di gruppo. Faccio i complimenti a Varese che, al di là del gioco, ha una marcia più di noi. Ma prendere 93 punti è tanto, al di là della bravura dei biancorossi”.

Della stessa idea Matteo Tambone e Thomas Scrubb, che non guardano alle prestazioni singoli ma a quella corale. “Abbiamo acquisito fiducia con il passare dei minuti. Ognuno di noi è stato fondamentale per mantenere grande carica ed equilibrio. Il doppio impegno settimanale non ha pesato, e questa vittoria ci da una bella carica per le prossime gare”.