Christian si ferma ai bootcamp

Niente da fare purtroppo per il giovane varesino Christian, in arte Alex Cliff: la corsa ai live di XFactor per lui si è fermata ai bootcamp, “bocciato” da Mara Maionchi.

Fattosi notare alle audizioni per il suo modo di porsi – non si è mai visto il suo volto, sempre coperto da una maschera – Alex-Christian ha potuto però presentare ben due inediti, autobiografici, che ha potuto portare e mostrare al grande pubblico, prima della bocciatura della Maionchi, che quest’anno sarà la giudice degli under uomini.