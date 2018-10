Conoscere il portale open data della Lombardia, appuntamento per i giornalisti

Il portale dei dati aperti della Lombardia ha più di 3.200 dataset, è uno strumento utile a cittadini, amministrazioni pubbliche ma soprattutto a chi deve raccontare fenomeni complessi e vuole contare su dati strutturati e verificati.

Uno strumento utilissimo, dunque, soprattutto ai giornalisti che grazie alla piattaforma possono accedere in pochi secondi, ed in formato open data, ad una miriade di informazioni su aspetti importantissimi per i cittadini.

Per questo anche quest’anno il Festival Glocal ha scelto di ospitare un panel con Daniele Crespi, Responsabile Sviluppo Servizi Innovativi e Identità Digitale di Lombardia Informatica, che sulla piattaforma Open Data si è impegnato in prima persona.

L’appuntamento per conoscere lo strumento, le sue ultime novità e anche per conoscere case history di utilizzo è per giovedì 8 novembre alle ore 14.30 alla Sala Varese Vive di via S. Francesco D’Assisi, 26 a Varese.

Sarà il primo dei tre incontri previsti all’interno del Festival dedicati al Datajournalism. Il panel è valido per ottenere i crediti di formazione obbligatoria dell’Ordine dei gionalisti.